Gilbert en Christiane zijn een diamanten paar

Het gemeentebestuur zette onlangs Gilbert Cools en Christiane Verbrugghe in de bloemetjes. Zij vierden begin dit jaar hun zestigste huwelijksverjaardag en werden daarvoor gehuldigd in D’Oude Schole in Slypskapelle.

Gilbert werd geboren op 23 februari 1942 in Passendale. Hij stamt af uit een landbouwersgezin met zeven kinderen. Gilbert hielp er veel op de boerderij. Na zijn schooldienst en zijn legerdienst werkte hij eerst op de boerderij thuis om daarna aan de slag te gaan in de melkerij van Passendale. Ook Christiane groeide op in een landbouwersgezin. Christiane werd geboren op 27 november 1943 in Westrozebeke. Gilbert en Christiane leerden elkaar kennen op een jaarbeurs in Ieper. De timing was een beetje ongelukkig. De dag erna moest Gilbert vertrekken naar het leger. Maar hun eerste ontmoeting moet de moeite waard geweest zijn, want ze bleven elkaar schrijven. Het koppel huwde op 3 januari 1963, midden in de winter. De dag van hun huwelijk lag er overal een dik sneeuwtapijt. De kapster geraakte er niet op tijd en het was niet vanzelfsprekend om tijdig in de kerk te geraken. Tot overmaat van ramp moest ook het orkest dat het feest ging opluisteren afzeggen omdat de muzikanten niet door de sneeuw geraakten. Gilbert en Christiane werden de fiere ouders van twee zonen en twee dochters.

Ondertussen werd de familie al goed uitgebreid en zijn ze de trotse grootouders van tien kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. (Bert Feys)