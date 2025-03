Gilbert en Brigitta vieren diamanten jubileum

Gilbert Vandenabeele (84) en Brigitta Papegaey (78) uit de Vlamertingestraat in Vlamertinge zijn 60 jaar getrouwd. Op 9 januari 1941 stapten ze in het huwelijksbootje in Poperinge.

Gilbert werkte eerst in weverijen in Abele en Tourcoing en ging nadien aan de slag als postbode. Brigitte werkte van haar 14de tot 24ste ook in een weverij in Tourcoing. De twee leerden elkaar kennen op de bus.

Het paar kreeg drie kinderen: Nadine (59), Caroline (56) die in Nepal woont en Franky (54). Ze hebben ook vier kleinkinderen: Imar (24), Indra (22), Thomas (20) en Amber (18).

Op latere leeftijd maakten ze heel wat reizen in Europa en verder. Gilbert leest de krant van begin tot eind en Brigitta leest veel boeken en houdt contact met de familie via haar iPad.

