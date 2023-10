Gilbert en Annie vieren gouden huwelijksjubileum

Gilbert Muyllaert en Annie Declercq uit de Wielewaalstraat in Oostnieuwkerke vierden hun gouden huwelijksjubileum. De vonk tussen beiden sloeg over in De Beurs in Roeselare. Gilbert Muyllaert (70) was vroeger als houtbewerker in diverse bedrijven aan de slag. Echtgenote Annie Declercq (70) werkte onder andere bij plastiekbedrijf Dumont-Wyckhuyse in Roeselare. Het koppel ontmoette elkaar in zaal De Beurs aan het Roeselaarse Stationsplein. Gilbert en Annie huwden op 8 september 1973 voor zowel de wet als de kerk. Ze hebben twee zonen, drie kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Gilbert was vroeger voetballer bij SK Roeselare, Ingelmunster, Oostnieuwkerke en Westrozebeke. In Hooglede en Houthulst was hij als speler-trainer actief. Annie houdt er dan weer van om huis en tuin in orde te zetten. (BCH/foto JCR)