Germaan en Marie José zijn zestig jaar getrouwd

Het gemeentebestuur zette onlangs Germaan Vandenbussche en zijn vrouw Marie José Dewulf in de bloemetjes. Het echtpaar, dat op het Sint-Hubrechtsplein in Sint-Eloois-Winkel woont, is inmiddels al 60 jaar getrouwd.

Voor de start van dit mooie liefdesverhaal moeten we terugkeren naar 1944 en 1942. Marie Jose werd geboren op 9 november 1944. Na haar studies startte ze haar loopbaan in de schoenenbranche. Toen ze daar wat op uitgekeken geraakte, volgde ze vier jaar avondschool snit en naad. Na ruim 13 jaar gewerkt te hebben in de Supra Bazar, startte ze onder de naam ‘Marina’ een eigen naai- en breiwinkeltje op in Rumbeke. Ze stond er, opnieuw ruim dertien jaar, de klanten met raad en daad bij. Germaan werd geboren op 30 september 1942. Hij bracht zijn jeugdjaren door in Rumbeke. Na zijn schooltijd werkte Germaan onder andere voor het Winkelse schilderbedrijf Pattyn en metaalbouw Denutte in Bissegem. Hij was ook een tijdje chauffeur bij bierhandel Lucien Vanhie. Zijn laatste werkgever was de toenmalige Stock Americain. Germaan was ook politiek actief. Hij zetelde 24 jaar voor de socialistische partij en was ook negen jaar schepen. De jubilarissen leerden elkaar kennen in de Sint-Eligiuskerk in Sint-Eloois-Winkel. Beiden schuilden er voor de regen en geraakten zo aan de praat. Op 4 oktober 1963 gaven ze elkaar hun jawoord in het gemeentehuis. Hun huwelijksgeluk werd bezegeld met twee kinderen: Geert en Sabrina. Inmiddels zijn er met Aline, Stephi, Axana, Jonathan, Timothy, Sven en Joyce zeven kleinkinderen. (BF/foto JS)