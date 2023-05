Gerdy en Josiane zijn vijftig jaar getrouwd

Gerdy Heyrman en Josiane Delcroix stapten op 23 februari 1973 in het huwelijksbootje. Het koppel is inmiddels 50 jaar getrouwd en werd daarvoor in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur.

Gerdy werd geboren op 27 april 1955. Hij groeide op in ‘t Peerdeke in Ledegem. Na zijn middelbare studies volgde hij avondschool elektriciteit. Net zoals zijn vader ging hij aan de slag in de textielindustrie. Hij werkte onder andere in de Kortrijkse Katoen Spinnerij. Zijn beroepscarrière sloot hij af als technieker in de kaasmakerij in Passendale. Josianne werd geboren op 2 juni 1956 in Menen. Ook zij was werkzaam in de textielsector. Later ging ze poetsen, tot aan haar pensioen. Gerdy en Josiane leerden elkaar kennen aan de bushalte. Ze huwden in februari 1973. De eerste drie jaar van hun huwelijk bleven ze in Menen wonen. In 1976 verhuisden ze naar de Guido Gezellelaan in Dadizele. Later gingen ze wonen aan het Waterputje in Dadizele. Zij werden de trotse ouders van een zoon Kurt. Met Dionysius is er inmiddels één kleinzoon. (BF)