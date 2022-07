Gerard en Simonne zijn zestig jaar getrouwd: “Vonk sloeg over in De Gilde”

Gerard en Simonne De Brabander vierden hun diamanten huwelijksjubileum en werden door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Ze kennen elkaar al van jongs af aan. Gerard is afkomstig uit de Veldhoekstraat en Simonne uit de Oostdreef in Donk.

Begin de jaren zestig sloeg de vonk over op een bal van de BJB in De Gilde in Maldegem. Na anderhalf jaar verkering stapten ze op 3 juli 1962 in het huwelijksbootje. De dag nadien werd in Donk het kerkelijk huwelijk voltrokken. Onder een stralende julizon werd er gefeest in het Gildenhuis in Sijsele. Na hun huwelijk trokken ze in bij de ouders van Gerard, die een boerderij runden. Uit hun liefde werden twee kinderen geboren : Stephan en Koen. Ondertussen is er rondom hen een mooie, warme familie ontstaan met twee kleindochters: Vicky en Lisa.

Het feit dat hun kleindochter enkele weken na hun zestigste huwelijksverjaardag in het huwelijksbootje treedt, maakte de viering heel bijzonder. Simonne en Gerard hebben samen een landbouwbedrijf gerund, met koeien, varkens en kippen. Als handige metser bouwde Gerard alles zelf. Simonne kweekte dan weer aardbeien en augurken, die ze naar de veiling in Roeselare bracht. Sinds 1998 genieten Simonne en Gerard, die in 2004 naar een nieuwbouwwoning verhuisden, van een welverdiend pensioen. Ze houden van een partijtje Rummikub en maken graag uitstapjes. Ook tegen een gezellig etentje zeggen ze niet nee. (MIWI/foto MIWI)