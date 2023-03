Gerard en Magda vieren 60 jaar huwelijk

Gerard Meurillon en Magda Vancayseele vierden hun diamanten huwelijksverjaardag. Precies 60 jaar geleden huwden ze op 23 februari te Kemmel. Gerard werd geboren in Kemmel op 16 juli 1934. Magda werd eveneens geboren te Kemmel op 14 augustus 1939. Het was via de zus van Gerard dat hij Magda leerde kennen, waarna al snel een huwelijk volgde. Magda volgde haar ouders op op hun boerderij in Kemmel. Ze boerden samen van 1963 tot 1994 op een gemengd bedrijf voor melkkoeien en varkens. Op zijn 60ste ging Gerard met pensioen en nu rentenieren ze in een woning in de Kemmeldreef. Het koppel kreeg twee kinderen; Filip en Kathleen. Ondertussen zijn er ook al vier kleinkinderen Laurence, Guillaume, Michiel en Robin, en twee achterkleinkinderen Julie en Otis. Hun pensioendagen zijn goed gevuld met activiteiten van Okra, tuinieren en samen een wandeling maken. Het gemeentebestuurgaf de jubilarissen enkele geschenken, samen met de felicitaties van ons koningspaar. (EF/foto EF)