Gérard en Liliane vieren 65ste huwelijksverjaardag

Gérard Keymeulen (90) werd geboren in Hofstade bij Aalst en Liliane Michiel (88) in Ieper. Ze leerden elkaar kennen in de Kattenstad en stapten er 65 jaar geleden in het huwelijksbootje. Nadat ze een jaar in Ieper hadden gewoond, verhuisden ze naar De Panne. Heel wat oud-leerlingen zullen zich mijnheer Keymeulen nog herinneren als de leraar Nederlands en Duits in het KTA. Ook Liliane koos voor een carrière in het onderwijs, als opvoedster. Het huwelijk werd gezegend met drie kinderen: Christel, Gerrit en Veerle. Intussen is de familie uitgebreid met zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. (foto MVO)