Gerard en Josephina 60 jaar getrouwd: “Speciaal een bromfiets gekocht om sneller bij elkaar te kunnen zijn”

Op vrijdag 2 juni ging het gemeentebestuur langs om Gerard Defour (85) en Josephina Declercq (86) in de bloemetjes te zetten. Het echtpaar is 60 jaar getrouwd.

De vonk sloeg destijds over op de dansvloer in etablissement ’t Paviljoentje. Gerard komt uit een gezin van acht en woonde in Ardooie. Hij trotseerde weer en wind om bij Josephina te geraken. Eerst met de fiets maar speciaal voor haar kocht hij een bromfiets zodat hij haar vaker kon zien. Josephina is geboren en getogen in Sleihage en woont tot op vandaag samen met Gerard in het ouderlijke huis in de Diksmuidesteenweg. Gerard begon op 14-jarige leeftijd te werken in het vlas maar na zijn legerdienst ging hij aan de slag in de bouwsector. Eerst bij firma Devoldere, daarna bij Germain Declercq en later bij Daniël Vanhaelewyn in Kortemark. Vandaag houdt Gerard zich graag bezig in zijn tuin. Hij is een duivenliefhebber en legt van tijd tot tijd een kaartje. Na hun huwelijk trokken Josephina en Daniël richting het ouderlijke huis van Josephina waar ze als een echte moederkloek zorgde voor het gezin. Trotse zoon Filip deelde ook in de feestvreugde. (EVG)