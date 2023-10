Gérard en Jeannine zijn een briljanten paar

Op woensdag 18 oktober vierden Gérard De Groote en Jeannine Baert hun 65ste huwelijksverjaardag in het woonzorgcentrum Lindenhove. Schepen Astrid Mestdach bracht namens het gemeentebestuur en het Koninklijk Paleis de beste wensen over aan het briljanten stel. Het echtpaar heeft 3 kinderen (Walter, Linda en Marina), 6 kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. Als kinderen speelden Gérard en Jeannine beiden in het Bosje van Heist. Ze speelden er toen al gezinnetje. De jongere kinderen waren dan hun kindjes. Gérard was visser en werkte als schipper op verschillende vaartuigen die aanmeerden in de haven van Zeebrugge. Jeaninne beredderde het huishouden en nam de zorg voor de kinderen op zich. Jeaninne is vaardig in handwerk zoals haken en naaien. Gérard houdt van kruiswoordraadsels en vogelpik. Nu en dan een reisje maken, vormde een mooie afwisseling in hun vrije tijd. (HH/gf)