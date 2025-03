Gerard en Godelieve uit Staden vieren platina jubileum

Gerard Devos en Godelieve Huyghe vierden hun 70-jarig huwelijksjubileum. Gerard Devos (96) en Godelieve Huyghe (96) baatten vroeger een landbouwbedrijf uit. “Het was een gemengd bedrijf met vleeskoeien, maar ook groenten”, legt Gerard uit. Gerard en Godelieve werden een koppel door de broer van Gerard. “Ik ben afkomstig van Loppem”, vertelt Gerard. “Mijn broer woonde na zijn huwelijk in Oostnieuwkerke tegenover de ouderlijke woning van Godelieve. De vonk is overgeslagen toen ik mijn broer ging helpen bij het werk.” Gerard en Godelieve huwden op 17 februari 1955. Ze hebben drie kinderen, vijf kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Gerard speelt nog elke vrijdag biljart met een buur. Het koppel legt ook graag een kaartje. (BCH/foto JCR)