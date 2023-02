Geraldine en Antoon uit Roeselare vieren hun diamanten jubileum

Feest op donderdag 19 januari, bij Geraldine Callewaert en Antoon Bommarez in Rijselstraat, voor hun diamanten huwelijksjubileum.

Antoon en Geraldine trouwden op 19 januari 1963, in het stadhuis van Roeselare. Schepen Bertje Biesbrouck voltrok het burgerlijk huwelijk. Het was die dag ijzig koud winterweer, wellicht de koudste dag van de koudste winter tot nu toe.

Het koppel herinnert zich z’n trouwdag op die koude winterdag nog bijzonder goed. “Ik trouwde met het schoonste meiske dat ik op een dansavond in de Beurs had ontmoet”, vertelt Antoon. “Ik heb daar toen ook nog met Will Tura gedanst”, lacht Geraldine.

Zij is van de Nieuwmarkt en leurde in haar jonge jaren ver en dichtbij met textiel, beddengoed en handdoeken. Later werd ze bediende in het Heilig Hartziekenhuis, waar ze verantwoordelijke was voor de sterilisatie van ziekenhuismateriaal.

De grootste paella

Antoon is kok van opleiding. Hij werkte in verscheidene restaurants en was 33 jaar chef-kok in de grootkeuken van het Heilig Hartziekenhuis. Hij is ook stichter en erevoorzitter van de West-Vlaamse vereniging van grootkeukenkoks. Antoon kreeg destijds een vermelding in het Guinness Book of World Records, voor de grootste paella en het grootste spit, op de Roeselaarse markt.

Het koppel woonde eerst in de Blekerijstraat, daarna in de Meensesteenweg en sinds anderhalf jaar in een assistentieflat in de Rijselstraat. Geraldine is wat minder mobiel, Antoon is nog in goede doen.

Hun enige zoon Filip werkte onder de paraplu van het Belgisch leger en het ministerie van Buitenlandse Zaken in onder meer Afghanistan, Irak, Frankrijk en Duitsland. Hij woonde en werkte vier jaar in Moskou, waar hij zijn Russisch-Oekraïense vrouw Anzhela Shevchenko Valentyna leerde kennen. Samen hebben ze één zoontje, Daniël. Filips schoonmoeder leefde in de Donbas-regio, in het oosten van Oekraïne, waar nu fel gevochten wordt; zij woont sinds begin mei 2022 bij het koppel in.

Schepen van Burgerzaken Stefaan Van Coillie kwam Geraldine en Antoon feliciteren namens het koningshuis en de stad gelukwensen.

