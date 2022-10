Georgette en Julien vieren platina huwelijk in bijzijn van familie en vrienden

Het echtpaar Julien Ryde-Georgette Baert vierde samen met de familie en vrienden haar platina huwelijk in restaurant Clos Du Midi in Brugge.

Schepen Pieter Marechal feliciteerde het echtpaar in naam van het koningspaar en stad Brugge. Julien was drukker van beroep en Georgette werkte als fabrieksarbeidster. Het echtpaar woont in de Mortierstraat 52 in Brugge. Ze hebben twee kinderen, twee kleinkinderen en twee achterkleinkinderen.

(MVN/ Foto MVN)