Georgette en Daniel vieren briljanten jubileum

Daniël Descamps en Georgette Van Olmen konden op 11 januari hun briljanten huwelijksjubileum vieren. 65 jaar geleden gaven ze elkaar hun jawoord in Leuven. Dit jubileum werd feestelijk gevierd in wzc Marialove in Heestert waar Daniël verblijft.

Daniël werd in Wervik geboren op 27 september 1936. Georgette zag het levenslicht op 13 juni 1934 in Leuven. Hij ging naar school in Komen en zij in Hoegaarden. Georgette gaf zeven jaar les in het lager onderwijs in Laken, terwijl Daniël in Brussel werkte in een paardenbeenhouwerij.

Beiden herinneren zich nog goed wanneer ze elkaar voor het eerst ontmoetten. “Het was op de wereldtentoonstelling Expo58 in Brussel en de vonk sloeg meteen over”, vertelt Georgette. Twee jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. Na hun huwelijk namen ze een beenhouwerij over in Ukkel en werkten er tot ze in 1993 met pensioen gingen. “Het was een grote beenhouwerij waarin we allebei werkten en op topdagen werkten met vier man personeel”, herinnert Daniel zich. Ze woonden aanvankelijk 16 jaar in Ukkel om dan naar Dworp te verhuizen.

Genoten van het leven

De jubilarissen hebben twee dochters: Lydia en Hilde. Steven, Carl, Laurens, Emilia, Anne-Lise en Thomas zijn de kleinkinderen. Er zijn ook al zes achterkleinkinderen.

Daniel onderging in juli 2022 onverwacht een heelkundige ingreep en kon jammer genoeg niet meer naar huis terugkeren. Zo nam hij in februari 2023 zijn intrek in wzc Marialove. Voor Georgette zat er niets anders op dan te verhuizen naar Zwevegem. Dagelijks gaat ze met de auto op bezoek bij haar Daniel.

“Als zelfstandigen hebben we veel gewerkt, maar we hebben ook genoten van het leven. We hadden en hebben veel vrienden en gingen graag op reis. We gingen ook graag skiën en stonden graag op de dansvloer, dit zowel voor een tango als voor een slow”, voegt Georgette er nog aan toe.

Schepenen Desmet en Defoirdt gingen er namens de gemeente de jubilarissen in de bloemetjes zetten en overhandigden er de jubilarissen de gebruikelijke geschenken.