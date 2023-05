Georget en Janine vieren diamanten huwelijksgeluk

Toen Georget Vanyperzeele (83) in een garage aan de slag ging, had hij nooit gedacht om zo Janine Boulangier (80) te leren kennen. Janine woonde naast de garage en veel was er niet nodig om de vonk te doen overslaan. Op 4 juni 1963 gaven ze elkaar uiteindelijk het jawoord. Georget werkte dus als mecanicien, en Janine was overal zo een beetje aan de slag. Ze kregen tijdens hun huwelijk vijf kinderen: Marielene, Mariefrance, Veronique, Christian en Dimitri. Ondertussen hebben ze ook al acht kleinkinderen. Het koppel woont in de Amsterdamstraat. (JRO/foto JRO)