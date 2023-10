Georges en Yvette zijn 60 jaar getrouwd

Voor Georges Mordang (81) en Yvette Van Esch (81) was 21 september 1963 een heuglijke dag. Die dag stapten ze immers in het huwelijksbootje. Ze hadden elkaar daarvoor leren kennen in een dancing. Veel was er niet nodig om de vonk te doen overslaan. Het koppel trouwde in Schaarbeek waar beiden ook woonden en later kwamen ze in Oostende wonen voor de gezonde zeelucht. Georges plaatste tijdens zijn loopbaan tapijt en Yvette werkte als secretaresse. Het diamanten paar kreeg een dochter en ondertussen hebben ze ook al twee kleinkinderen. Ze wonen samen in de Henegouwenstraat. (JRO/foto JRO)