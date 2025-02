Georges en Rita zijn 60 jaar getrouwd

De 83-jarige Georges Vaneeckhoutte en de 80-jarige Rita Eggermont werden op vrijdag 17 januari 2025 voor hun diamanten huwelijksjubileum gehuldigd tijdens de receptie in het gemeentehuis in Olsene. Georges werd geboren in Gottem en Rita in Dentergem. Ze leerden elkaar kennen tijdens Grammene Hulde. Op 8 januari 1965 gaven ze elkaar het jawoord in Dentergem. Ze wonen nu in de Vlasstraat in Zulte en hebben 5 kinderen, 14 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen en het 15de achterkleinkind is op komst. Tijdens loopbaan werkte Georges in de textiel en in het hout, terwijl Rita werkte als bobijnopzetter. Nu gaat Georges als hobby gaan biljarten terwijl Rita danst. (foto MV)