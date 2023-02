Georges en Rita vieren hun zestigste huwelijksverjaardag

Georges Van Eenoo en Rita Sap uit Oostkamp vierden hun diamanten huwelijksjubileum. Ze leerden elkaar kennen in De Zwaan.

Georges werd geboren op 11 juli 1938 in Ruddervoorde, op enkele honderden meters van de woning waar ze nu al 53 jaar wonen. Hij werkte zijn volledige carrière als metaalbewerker, eerst bij de familie Claeys in Lichtervelde en later bij Staalbouw Verhaeghe in Ruddervoorde. Het was ook daar dat hij het ambacht van smid leerde.

Rita zag het levenslicht op 31 maart 1941 in Brugge. Ze werkte eerst als naaister om daarna aan de slag te gaan als huishoudster bij de familie van notaris Denys, een taak die ze 50 jaar lang op zich nam. De jubilarissen kunnen erg genieten van hun uitstapjes naar de Ardennen en van samen wandelen. Georges leeft zich ook uit in zijn groentetuin.

Dansfeest

Rita raakte 65 jaar geleden verliefd op Georges toen hij in zijn militair uniform van de luchtmacht aanwezig was op een dansfeest in De Zwaan. Pas twee jaar later zagen ze elkaar terug op de Ruddervoordse bierfeesten. Daarna verloren ze elkaar opnieuw twee jaar uit het oog om dan na een relatie van een jaar definitief voor elkaar te kiezen.

Het koppel heeft een zoon, Eddy, die gehuwd is met Kathy Hostyn. Wouter en Cloë Baert, en Tom en Lieselot Crevits zijn hun kleinkinderen. Na de receptie vertrok de hele familie op verrassingsuitstap naar de Vlaamse Ardennen. (GST)