Georges en Julia vieren platina huwelijksverjaardag

Op zaterdag 10 juni werden Georges Vandorp en Julia Christiaens gehuldigd door de gemeente ter gelegenheid van hun 70-jarig huwelijk.

Georges werd geboren in Avelgem op 22 juli 1930, als tweede en jongste kind van Oscar Vandorpe en Alice Ysebaert. Samen met zijn oudere zus Georgette groeide hij op in de Bosstraat in Avelgem. Vader Oscar was de kostwinner van het gezin en werkte als handelsreiziger. Moeder Alice was huisvrouw en zorgde voor de kinderen, zoals dat destijds gebruikelijk was.

WO II

Toen hij bijna 10 jaar oud was, brak de Tweede Wereldoorlog uit, waardoor hij opgroeide zonder veel weelde. Georges volgde de lagere school in de gemeenteschool van Avelgem tot en met het 8ste leerjaar. Voor het middelbaar onderwijs ging hij naar het Koninklijk Atheneum van Kortrijk, waar hij de wetenschappelijke richting volgde. Na het afronden van zijn schoolcarrière begon hij op 2 november 1946 te werken als bankbediende bij de Generale Bank, nu bekend als Paribas Fortis. Van 1 augustus 1950 tot 26 januari 1952 werd zijn beroepsloopbaan voor 18 maanden onderbroken vanwege de legerdienst die hij vervulde in de Oude God in Mortsel. Gelukkig kon hij daarna terugkeren naar de bank, waar hij op 1 augustus 1990, na een volledige loopbaan van 44 jaar, welverdiend met pensioen kon gaan. Julia zag het levenslicht in Heestert op 30 januari 1930, als derde kind van Aimé Christiaens en Maria Vanwyngene. Samen met haar broer René en twee zussen, Paula en Gabriëlle, groeide ze op in de Gauwelstraat in Heestert. Vader Aimé werkte als vlasbewerker thuis en later in de steenbakkerij. Haar moeder bleef thuis om voor het gezin te zorgen. Ook haar kinder- en jeugdjaren werden getekend door de Tweede Wereldoorlog. Ze volgde kleuter- en lager onderwijs in de meisjesschool van Heestert. Daarna ging ze naar de Academie de Coupe Guy in de Korte Steenstraat in Kortrijk om er snit en naad te leren. Na het verlaten van de schoolbanken heeft ze vele jaren gewerkt als naaister.

Ooievaar

Na anderhalf jaar verkering is het koppel op vrijdag 29 mei 1953 voor de wet getrouwd in het toenmalige gemeentehuis van Heestert. De volgende dag, op 30 mei 1953, volgde de grote dag met het kerkelijk huwelijk in het kerkje van Heestert. Al snel na het huwelijk kregen ze bezoek van de ooievaar, want amper negen maanden na hun huwelijk werden ze de trotse ouders van Willy, die kon opgroeien in een liefdevol nest. Willy is hun enige kind gebleven. Ondertussen werden ze al grootouders van Sigurd en Nausika, en overgrootouders van Xanthe, Mats, Jasper, Lotta en Janne.