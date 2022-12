Georges en Josette zijn 50 jaar getrouwd

Georges Simoens en Josette Seynaeve uit de Vaartdijkstraat in Sint-Michiels vierden hun gouden huwelijksjubileum in het Bloemenhuisje in Oostkamp. Schepen Pablo Annys kwam er hen feliciteren.

Georges (geboren in Ichtegem op 22 december 1937) en Josette (geboren in Neerpelt op 1 november 1945) leerden elkaar kennen toen Josette langs kwam bij de ouders van Georges voor het huishouden. Op 22 december 1972 traden ze in het huwelijk. Ze kregen drie kinderen, Kurt, Petra en Nancy. Er zijn ook al vijf achterkleinkinderen, Ellen, Senna, Gilles, Jens en Kjell.

Georges werkte eerst bij landbouwers in Frankrijk, later als polierder van industriële vloeren en ten slotte nog als vrachtwagenchauffeur. Josette was steeds actief in de zorg, dit als familiehulp, bejaardenhelpster in de nachtdienst en als voltijds dagmoeder.

Georges was graag bezig met kaarten, recreatief fietsen, kruiswoordraadsels invullen, diamantpainting en is supporter van Club Brugge. Zij hield van naaien en breien en nu nog met het inkleuren van plaatjes. Ze waren ook fan van het toneel in Wijnendale en namen ook deel aan de activiteiten van Okra Steenbrugge waar Georges een tijdlang voorzitter is geweest. Georges ging ook vele jaren mee met de Chiro voor het opzetten en afbreken van de tenten voor het zomerkamp. (SR)