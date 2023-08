Georges en Hermina vinden liefde in ‘t Gildhof

Op zondag 13 augustus werden Georges Poelvoorde en Hermina Feys samen met hun familie ontvangen in het kasteel Ter Borcht, dit naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum. Georges zag het levenslicht op 10 april 1950 als zoon van Odillon en Simonne. Hij werkte 38 jaar lang bij Bekaert. Hermina werd geboren op 5 januari 1953 als dochter van Michel en Suzanne. Hermina werkte 32 jaar bij firma Debruyne in Meulebeke. Daarna ging ze nog enkele jaren aan de slag als poetshulp met dienstencheques. Hermina en Georges leerden elkaar kennen tijdens een van de vele balavonden in ‘t Gildhof in Tielt. Op 20 juli 1973 traden ze in het huwelijksbootje. Het koppel heeft één dochter, gehuwd met Bert, en drie kleinkinderen: Fien, Stan en Wout. (LB/foto Luc)