Georges en Frieda 50 jaar gehuwd

Georges Decuman en Frieda Pieters vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Georges Decuman werd geboren in Tielt op 3 juni 1953. Hij was de enige zoon in het gezin van Albert Decuman en Irma Van Paemel. Na de schoolperiode in Poeke ging hij aan de slag bij het textielbedrijf UCO in Gent. Op jeugdige leeftijd zorgde Georges voor de vinken van zijn vader en mocht hij mee naar de vinkenzetting.

Frieda Pieters zag het levenslicht in Eeklo op 30 juni 1953. Ze kwam in een gezin terecht met acht kinderen dat in Zomergem woonde. Na de school ging ook Frieda werken in de textielsector in Gent. Zowel Georges als Frieda werden door het busvervoer van het bedrijf opgehaald. Op de achterste zetel in de autocar leerden ze elkaar kennen. Een drietal jaar waren ze verloofd. Ze huwden op 29 juni 1973 en kwamen in Kruiskerke wonen in de Kruiskerkestraat. Daarna verhuisden ze naar hun nieuwe woonst in de Woestestraat. Het gezin breidde uit met een dochter. Georges werkte nog een zestal jaar verder in het Gent bedrijf, tot hij het slachtoffer werd van een hevige brand in hun woning. Zes maanden werd hij opgenomen in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Frieda werkte ondertussen als poetsvrouw bij het OCMW in Ruiselede. De familie breidde uit met twee kleinkinderen, Charlotte en Amber. Nu de jubilarissen met pensioen zijn, kunnen ze genieten van een rustig leventje. Als leden van de vinkenmaatschappij De Lichtzangers en onder het motto: ‘Samen uit, samen thuis’ gaan beiden naar de vinkenzettingen en houden ze na afloop halt aan een terrasje onder de kerktoren. Naar aanleiding van hun jubileum werden Georges, Frieda en familie op zaterdag 22 juli ontvangen in het gemeentehuis. (WV)