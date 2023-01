Georges en Diane vieren diamanten huwelijksverjaardag

Georges Feryn (87) en Diane Vandendriessche (82) trouwden 60 jaar geleden op 10 juli 1962 en vierden dan ook hun diamanten jubileum. Ze werden feestelijk ontvangen door het gemeentebestuur in het lokaal dienstencentrum De Ploeg. Het koppel woont in de Statiestraat in Lichtervelde. Georges en Diane hebben één zoon en één kleindochter. Georges werkte vroeger als beroepsmilitair, de laatste jaren was hij gestationeerd in Koksijde. Hij was vele jaren actief als voetbaltrainer bij de jongeren en voetbalde ook zelf. Hij is nog steeds een fervente voetballiefhebber. Diane werkte in de Coca-Colafabriek in Roeselare, ze leest heel graag en houdt zich ook bezig met denksport. Georges is een echte Lichterveldenaar, Diane is afkomstig van Roesbrugge maar woont sinds haar 18de in Lichtervelde, toen ze er bij haar grootouders kwam wonen voor de betere werkgelegenheid. Het koppel leerde elkaar kennen in een café in Lichtervelde. (JW/foto Kurt)