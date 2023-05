Georges en Arlette vieren zestigste huwelijksverjaardag

Georges Van Maele (86) en Arlette Pattyn (81) traden in het huwelijk in Ardooie op 27 april 1963 en mochten zo hun zestigste huwelijksverjaardag vieren. Ze kregen een ontvangst in het gemeentehuis van de gemeente Ardooie. Georges werd geboren op 7 oktober 1936. Arlette werd geboren op 21 maart 1942. Het echtpaar woont in de Watervalstraat. Hun zoon Koen is gehuwd met Els Clarysse en ze hebben twee kinderen. Georges is op zijn zeventiende beginnen werken bij de firma Monseré als houtbewerker. Na zijn legerdienst ging hij aan de slag bij Jozef Lammertyn in de Watervalstraat, eveneens als houtbewerker en later bij Gaston Vaneeckhoutte van Ardoschrijn in Ardooie. Daar bleef hij tot aan zijn brugpensioen aan de slag. Georges houdt van tuinieren en fietsen. Vroeger was hij ook graag op reis en de Moezel was zijn favoriete bestemming. Hij is lid van Okra. Arlette is begonnen met werken bij de firma Baertsoen – Buyse in de Fabriekstraat in Ardooie. Nadien werd dit Uco en bij de stopzetting in 1976 werd Arlette huisvrouw. Arlette houdt ook van tuinieren en is behendig met de breinaalden. Ook zij is lid van Okra. En waar leerden ze elkaar kennen? Dat was in Nova in de Kortrijksestraat. Niet op de dansvloer, maar tijdens een wedstrijd hoelahoep. Blijkbaar waren beiden nog lenig ook. (JM/foto JM)