Geert en Diana vieren gouden jubileum

Geert Vandenhende en Diana Vanneste hebben op 20 augustus in de Vossenberg samen met hun familie hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd.

Geert werd geboren op 17 november 1949 in Ardooie. Op 2 december 1951 liet Diana voor het eerst van zich horen, en dat was in Roeselare. Momenteel wonen ze in de Sprietstraat 16 in Ardooie. Ze hebben een zoon, Dieter.

Diana – die een zes jaar jongere broer heeft die in Ardooie goed gekend is – ging naar school op de Weze, waar heel wat kinderen van de buiten de eerste woordjes leerden schrijven en rekensommetjes doorworstelden. Daarna trok ze naar het IHK. Na haar schooltijd ging ze werken bij Declercq-Declercq. Dertig jaar trouwe dienst staan er op de teller. “Ondertussen waren mijn ouders wat ouder geworden en was een helpende hand er welkom in het huishouden. Ik ging er dan ook graag wat helpen”, zegt Diana.

Diana staat ook thuis in voor het huishouden. Ze kookt graag en goed, en houdt vooral van verse gerechten. “Toch sla ik een restaurantje niet af. En een terrasje in de zomer is altijd welkom, na een ontspannende wandeling.”

Geert was een broertje voor Christiane. Hij ging naar de vlakbij gelegen gemeenteschool – het gezin woonde in de Hemelstraat – en daarna naar het VTI in Roeselare, waar hij het diploma A2 mechanica haalde. Na zijn studies ging Geert onmiddellijk aan de slag bij Louage-Wisselinck, als technisch tekenaar. Hij heeft een trouwe loopbaan van veertig jaar, die slechts door een jaartje legerdienst onderbroken werd.

Leven vol muziek

Toen hij acht jaar was, werd Geert lid van de Koninklijke Maatschappij Sint-Cecilia. Als man van de percussie is hij meer dan vijftig jaar spelend lid. Als bestuurslid zorgt hij al zowat een kwarteeuw voor de centen van de harmonie, en dat doet hij met de meeste nauwkeurigheid. Een ritje met de fiets, de tuin netjes houden of een reisje met de bus of de trein horen er ook nog bij. “Geen tijd voor verveling, dus”, zegt Geert.

Wij vermoeden dat Geert en Diana ook danstalent hebben want ze leerden elkaar kennen op de dansvloer in Het Paradijs. (JM)