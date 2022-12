Geert en Christa uit Lendelede zijn gouden jubilarissen

Gerard (Geert)Verkinderen (76) en Christa Dewulf (76) zijn 50 jaar getrouwd. De twe leerden elkaar kennen via familiecontacten en op avondjes uit in de Cortina in Wevelgem. Geert was geen danser, Christa wel. “En toch kwam het goed tussen ons”, zeggen ze.

Gerard, ze noemen hem meestal Geert, werd geboren in Meulebeke op 11 december 1945. “Ik groeide op in ‘Marialoop’ en was de jongste van een gezin met 7 kinderen”, zegt hij. “Ik studeerde tuinbouw in Kortrijk, Melle en Mechelen en behaalde een diploma als regent tuinbouw. Ik werkte eerst 3 jaar als keurmeester in de REO-veiling in Roeselare en daarna koos ik voor de banksector, eerst als bediende in de Raiffeisenkas in Lichtervelde en vervolgens tot 2002 als kantoorhouder in Wingene.”

Christa werd geboren in Lendelede op 25 oktober 1946. “Ik ben het 6de kind in een gezin met 7 kinderen”, zegt ze. “Na mijn lagere school werkte ik thuis mee in de zaak, een bloeiende meststoffen- en graanhandel én tegelijkertijd ook kantoor van de Raiffeisenkas en ABB-verzekeringen. Werk genoeg dus ten huize Dewulf. Ik was eerst medewerker boekhouding in ons Raiffeisenkantoor, waar we ook de boekhouding van nog 9 andere bankkantoren deden. Later werd ik bediende in de bank zelf en deed ook veel huisbezoeken bij klanten van de bank.”

Dansen

Christa en Geert leerden elkaar kennen via familiecontacten. Frans, broer van Geert, is getrouwd met zijn zus Frieda. En ze gingen wel eens naar de Cortina in Wevelgem om te dansen, ook al is Geert nooit een échte danser geweest, Christa wel. “Ondanks dat kleine probleempje vonden we elkaar en trouwden op 22 november 1972 in Lendelede voor de wet en 2 dagen later, onder een stralende herfstzon, voor de kerk”, zegt het koppel.

“We woonden eerst bij de ouders van Christa in de Winkelsestraat en in 1973 waren we de eerste bewoners het appartement boven de Raiffeisenkas, het huidige Sociaal Thuis. In juli 1975 verhuisden we naar Wingene (Geert was er kantoorhouder van de Raiffeisenkas) en in juli 1975 trokken we in onze nieuwbouwwoning in Wingene. In 2012 kwamen we terug in Lendelede wonen in een gezellig appartement.”

Geerts hobby’s waren tuinieren en alle genres muziek beluisteren. “Jaarlijks gaan Christa en ik nog naar het concert van Alpenroos in Ingelmunster”, vervolgt Geert, die ook nog verzamelaar van bierkaartjes is, in Wingene secretaris van de Landelijke Gilde, medewerker van de Onderlinge Bedrijfshulp, bestuurslid van het Davidsfonds en de heemkundige Kring was.

Christa is fotoliefhebber. In Wingene zette ze zich in voor de parochiale werking. “Nu genieten we van de vele bijéénkomsten van de KBC senioren-kantoorhouders en van uitstappen, lezingen, voordrachten, fietstochten en wandelingen. En van onze kinderen Stijn, Nele en Wouter en kleinzoon Jeroom.

