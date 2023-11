Gaby en Chris vieren gouden jubileum: Dankzij bal Waregem Koerse

Gaby Maes en Chris Francq uit de Hulstemolenstraat hebben hun vijftigste huwelijksverjaardag gevierd. Ze leerden elkaar kennen op het bal van Waregem Koerse.

Gaby (79) is een rasechte Lendeledenaar en tweede in een gezin met tien kinderen. “Al op jonge leeftijd moest ik op mijn broers en zussen passen en meewerken op de boerderij”, zegt Gaby. “Naast mijn werk op de hoeve deed ik ook tien jaar melkcontrole op een veertigtal melkveebedrijven in de streek. Ik nam het bedrijf van de buurman over en bouwde het uit tot een bloeiend melkveebedrijf.”

Chris (85) groeide met haar drie zussen op in de Stijn Streuvelslaan in Heule. “Ik volgde snit en naad, maar wilde verpleegkundige worden. Ik ben daar ook in geslaagd en heb jaren in het ziekenhuis in de Loofstraat in Kortrijk gewerkt.”

Chris en Gaby leerden elkaar kennen op het bal van Waregem Koerse. Ze trouwden op 17 oktober 1973 voor de wet en twee dagen later voor de kerk. Het koppel kreeg twee dochters, Leen en Joke. Er zijn drie kleinkinderen: Bauwe, Lotte en Emmely.

Schilderen

“Tot aan de geboorte van onze tweede dochter Joke heb ik als verpleegster gewerkt”, vertelt Chris. “Daarna ben ik thuisgebleven. Ik naaide vooral heel veel bruidskledij. Op mijn 55ste ben ik daarmee moeten stoppen, door reuma. Dan ben ik begonnen met landschappen te schilderen. Ik heb meerdere keren tentoongesteld en heb thuis, samen met andere kunstenaars, een kunsthappening georganiseerd.” Chris was voorzitter van de KVLV (nu Ferm). Gaby was geëngageerd in het bestuur van de Vlaamse melkveehouderij en voorzitter van de Landelijke Gilde en de Minaraad.

Eind de jaren 80 trokken Chris en Gaby met hun mobilhome door Europa. “Roemenië had een bijzondere plaats in ons hart gekregen, en na een eerste bezoek zijn we een tweede keer naar daar gereden, met een mobilhome vol kleren voor de plaatselijke bevolking.” (IB)