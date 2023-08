Gabriël en Maria vieren hun gouden huwelijksverjaardag

Gabriël Vandeginste (74) en Maria Depypere (71) vierden hun gouden huwelijksverjaardag met een feestelijke ontvangst in het gemeentehuis. Gabriël groeide op in de Doornstraat in Wingene. Hij werkte bij drukkerij Lannoo in Tielt en later ook bij drukkerij Anseeuw in Wingene. Hij werkte ook nog in de bouw en in de vleesindustrie. Maria is afkomstig van Waardamme. Ze volgde les in het Instituut Heilige Kindsheid in Ardooie. Na haar studies ging ze aan de slag als administratief bediende in een bedrijf in Brugge. Ze werkte daarna bij de overheid in Brussel, bij het Ministerie van Openbare Werken in Gent, bij Wegen en Verkeer in Pittem en ze sloot haar loopbaan af bij het Ministerie van Openbare Werken in Brugge. “Wij kunnen ons goed bezig houden nu wij niet meer moeten werken”, vertelt Maria. “Ik ben lid van de KAV, Jong KAV, Okra en bij Femma en Samana ben ik bestuurslid. Daarnaast ben ik medewerker bij de parochieraad.” Het koppel woont in de Doornstraat en heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. (NS/foto Nele)