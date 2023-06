Gabriel en Christiane zijn 50 jaar getrouwd: “Elkaar ontmoet in het Munchenhof”

Het echtpaar Gabriel Verslyppe – Christiane Herman uit de Grote Veldstraat vierde zijn 50-jarig huwelijksjubileum. Het koppel leerde elkaar kennen op een bal in het Munchenhof in Langemark.

Gabriel Verslyppe (73) was vroeger schrijnwerker. “Ik werkte bij de Bouwcentrale in Westrozebeke en bij Vandewalle in Gits”, vertelt Gabriel. “Door een rugoperatie en hartproblemen moest ik stoppen met werken”. Echtgenote Christiane Herman (70) werkte eerst als apothekersassistente. “Nadien bleef ik thuis om voor de kinderen te zorgen”, weet Christiane. “Later werkte ik nog als witloofplukster”. Gabriel en Christiane ontmoetten elkaar op een bal in het Munchenhof in Langemark. Ze huwden op 27 juli 1973. De dag nadien vond het kerkelijk huwelijk plaats. Het echtpaar heeft 3 dochters. Ondertussen zijn er ook al 3 kleinkinderen. (BCH/foto JCR)