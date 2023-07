Gabriël Decuypere en Diana Vanelslander uit Dadizele zijn zestig jaar getrouwd

Gabriël Decuypere en Diana Vanelslander en hun familie werden door het gemeentebestuur feestelijk ontvangen in D’Oude Schole voor hun diamanten huwelijksjubileum.

Gabriël werd geboren op 15 september 1941. Hij groeide op de Waterdam op, samen met zijn ouders, drie broers en drie zussen. Na zijn lagere schooltijd in de jongensschool in Moorslede liep hij school in het VTI in Roeselare. Hij studeerde er af als mecanicien.

Kerk van Ledegem

In 1977 startte Gabriël zijn eigen zaak op als zelfstandig mecanicien. Zijn echtgenote Diana zag het levenslicht op 10 oktober 1943. Ze groeide in Dadizele op. Ze hielp jarenlang mee in de zaak van haar man waar ze het bureauwerk voor haar rekening nam. Het diamanten koppel leerde elkaar kennen aan de kerk van Ledegem. Het was ook de plaats waar ze op 22 juni 1963 huwden. Een dag voordien vond het burgerlijk huwelijk plaats in Dadizele. Gabriël en Diana kregen drie zonen: Dirk, Henk en Frank. Inmiddels zijn er met Edward, Cyriel en Cedric drie kleinzonen. (BF/foto JS)