Frieda en Eric vieren diamanten huwelijksverjaardag

Eric Callens en Frieda Ovaere hebben hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd. Burgemeester Degezelle en schepen Desmet trokken naar het huis van het diamanten echtpaar om er de officiële wensen en geschenken over te maken.

Eric werd op 26 juli 1945 in Anzegem geboren. Na zijn schooltijd ging hij aan de slag in de textielsector. In 2003 kon hij met brugpensioen. Frieda werd in Kortrijk geboren op 27 april 1945. Ook zij ging aan de slag in de textielsector en kon eveneens in 2003 met brugpensioen.

Hun huwelijk werd gezegend met vier kinderen: Claude, Cathy, Franky en Sabrina. Er zijn vijf kleinkinderen: Shana, Joyce, Tyaro, Raica en Arwen. Elenia is het eerste achterkleinkind.

Frieda en Eric wonen in de Populierenlaangem.

(GJZ)