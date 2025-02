Freddy Huyghe en Nadine Vannieuwkerke vieren goud

Freddy Huyghe (1952) en Nadine Vannieuwkerke (1955) zijn beiden afkomstig uit Hoogstade. Freddy speelde in zijn jeugdjaren bij SK Hoogstade en was een lokale voetbalster. Hij kwam uit een gezin met twee broers, Nadine was het enige meisje tussen vier broers. Zo leerde zij al vroeg haar mannetje staan tussen dat mannelijk geweld. Nadine zag het wel zitten met haar knappe voetballer, wat op 14 februari 1975 werd bezegeld met een huwelijk voor de burgemeester in Alveringem. Daags nadien volgde het kerkelijk huwelijk in café De Kroon in Hoogstade. De herstellingswerken aan de zwaar beschadigde kerk van Hoogstade, na een zware brand in 1974, waren nog altijd aan de gang en een noodkerk werd ingericht in het café. Na hun huwelijk verhuisde het echtpaar naar Veurne waar ze eerst in de Hobélaan hun intrek namen. Later werd de Beukenlaan hun verblijfplaats, waar ze nu nog altijd wonen. Freddy was er 27 jaar aan de slag als automechanieker, voornamelijk bij het bedrijf Otak in Veurne. Later werkte hij nog een tijd in de Pannestraat waar hij ook als mechanieker aan de slag was. Nadine verdiende haar boterham als naaister/strijkster. In mei 1979 werd hun dochter Evelyne geboren. Kleindochter Aline zag het levenslicht in 2012. Ondertussen is het gouden koppel al een tijdje met pensioen en is het genieten van een uitstapje of een etentje met een lekker glaasje wijn.

Felicitaties

Burgemeester Peter Roose en eerste schepen Frederic Devos feliciteerden Freddy en Nadine in naam van het stadsbestuur. Ze mochten een mooi bloemstuk, aankoopbon en een schrijven van het Koninklijk Hof met felicitaties mee naar huis nemen. Tijdens de aangeboden receptie van het stadsbestuur deden nog tal van verhalen over Freddy en Nadine de ronde, waarna iedereen op de pui van het stadhuis poseerde voor een mooi aandenken aan deze bijzondere dag. (JTV)