Freddy en Rita uit Wingene vieren gouden huwelijksverjaardag

Freddy Deschepper (75) en Rita De Bruyne (70) vierden hun gouden huwelijksverjaardag. Freddy beleefde zijn jeugdjaren in de gemeente Wingene. Hij studeerde in de tuinbouwschool en na zijn studies vond hij werk bij tuinaanlegger Deserranno. Na de legerdienst werkte hij bij zetelbedrijf De Bruyne in Wingene en bij Sioen in Ardooie.

Rita groeide op in Sint-Jan. Ze leerde haar man kennen op een dansavond in Wingene. Na anderhalf jaar stapten ze in het huwelijksbootje. Rita werd huisvrouw. Het koppel heeft drie kinderen. De stamboom werd rijkelijk aangevuld met vier kleinkinderen. Freddy en Rita wonen langs de Vredestraat. (NS/foto Nele)