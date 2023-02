Freddy en Monique zwaaien met goud

Op 3 februari 1973 luidden de huwelijksklokken voor Freddy Coopman (71) en Monique De Mey (69). Twee jaar voor ze in het huwelijksbootje zouden treden, leerden ze elkaar kennen op een bal in Torhout. Freddy was zijn hele leven aan de slag als stadsambtenaar in Gent, terwijl Monique werkte als hulpkok in een grootkeuken. Ze kregen met Dominique (47) een zoon. Ondertussen hebben ze ook een kleinkind. Ondanks het feit dat het koppel ondertussen in Oostende woont, blijft Monique naar eigen zeggen een vurige supporter van AA Gent. Het gouden huwelijkspaar woont in de Van Iseghemlaan.