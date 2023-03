Freddy en Martine zijn 50 jaar getrouwd

Een halve eeuw geleden schoven Freddy Dekien (69) en Martine Decoster (68) de huwelijksringen aan elkaars vinger en beloofden ze voortaan lief en leed met elkaar te delen. Freddy werd geboren in Veurne, en ontmoette de vrouw van zijn leven in de toenmalige Veurnse feestzaal Retorika, waar Will Tura ooit zijn eerste optreden gaf. Martine was afkomstig uit Bray-Dunes, maar het kersverse bruidspaar vestigde zich na hun huwelijk in Adinkerke. Freddy ging aan de slag als metaalbewerker, Martine verdiende de kost als ramendeuse, de Franse benaming voor iemand die visnetten herstelt. Freddy en Martine zorgden ook voor de opvoeding van hun twee zonen, Kristof en Mikaël. Ook beide zonen wonen in Adinkerke en De Panne. Met vier kleinzonen en één achterkleindochter is het nageslacht van Freddy en Martine verzekerd. Sinds 2009 is Freddy met pensioen, Martine hield haar beroepsactiviteiten nog een paar jaartjes langer vol. Vervelen doen ze zich nooit, en het gouden bruidspaar deelt graag hun gouden tip: elke dag van elkaar genieten! (MVO/foto MVO)