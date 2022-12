Freddy en Ingrid vieren gouden jubileum

Freddy Declerck (71) en Ingrid Steyaert (70) stapten op 1 december 1972 in het huwelijksbootje. Hun gouden huwelijksverjaardag liet het koppel niet zomaar voorbijgaan.

Ze vierden feest in feestzaal Amuse in Meulebeke. Het koppel woont langs de Leo D’Hulsterlaan in Tielt. “Ik leerde Freddy kennen na schooltijd”, vertelt Ingrid. “Freddy liep school in het VTI Tielt en volgde de richting elektriciteit. Ik liep school in het Sint- Jozefsinstituut in Tielt en volgde de richting snit en naad. Tijdens zijn werkloopbaan was Freddy te werk gesteld bij AVEVE veevoederfabriek in Aalter. Hij was er elektricien en werkte er 43 jaar. Ik werkte 26 jaar bij de jeansfabriek Wally in Wakken.”

Het koppel kreeg twee kinderen en nu zijn ze grootouders van twee kleinkinderen. “Wij zijn een koppel dat graag actief in de weer is”, gaat Ingrid verder. “Freddy is secretaris bij de voetbalploeg De Torensjotters in Schuiferskapelle en hij is verantwoordelijke uitbater van de kantine. Daarnaast is hij ook secretaris van alle voetbalploegen cup regio Mid-West. Freddy is een handige Harry en de kleinkinderen noemen hem vaak kabouter klus. Ikzelf ben actief lid bij Femma. Tijdens de zomermaanden fietsen wij graag en onze grootste hobby is het maken van verre reizen.” (NS/foto WME)