Frans Werbrouck en Antoinette Devriendt vieren diamant

In de cafetaria van wzc Sint-Vincentius in Kachtem vierden Frans Werbrouck en Antoinette Devriendt hun diamanten huwelijksjubileum. Ze stapten 60 jaar geleden in het stadhuis van Izegem in het huwelijk.

Paarden

Het was schepen Filip Buyse die het diamanten echtpaar in Kachtem kwam feliciteren. De schepen had ook enkele geschenken voor de jubilarissen, uit de Ardooisestraat, bij. In gezelschap van vrienden en familie werd teruggeblikt op de voorbije huwelijksjaren. Daarin hebben ook altijd paarden centraal gestaan: wedstrijden, reizen, ze trokken zelfs met de paarden naar het buitenland.

Beroepshalve was Frans actief in de metaalsector. Antoinette werkte dan weer in de grootkeuken van een rustoord, ze was ook aan de slag in de schoensector en bij Vandemoortele. Ook uitjes met vriendinnen, een busreis of enkele danspasjes zetten sloeg ze nooit af.

In Kachtem werd alvast afgesproken om binnen vijf jaar briljant te vieren. (MI)