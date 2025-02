Frans Pareyt en Gaby Soens delen al 60 jaar lief en leed

Frans Pareyt en Gabrielle Soens, woonachtig op het Rozenplein, werden naar aanleiding van hun diamanten huwelijksjubileum op het gemeentehuis ontvangen.

Jubileren is het ideale moment om eens terug te blikken. Gabrielle, die overal Gaby wordt genoemd, is een geboren en getogen Winkelse. Ze zag het levenslicht op 23 maart 1942 als achtste in een gezin van dertien kinderen. Gaby groeide op tussen zes broers en zes zussen.

Het kroostrijk gezin woonde in de Beurtemolenstraat, maar verhuisde later naar de Gullegemsestraat. Gaby liep school in Sint-Eloois-Winkel en volgde nog enkele jaren les in de beroepsschool van Ingelmunster. Nadat ze eerst als dienstmeisje werkte ging ze aan de slag als bobijnster bij Cleppe-Claerbout en als controleerster bij Nelca in Ledegem.

Frans werd geboren op 2 mei 1936 als de jongste van vijf. Zijn zus en drie broers zijn spijtig genoeg al overleden. Frans woonde in de Gullegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel. Hij doorliep ook de lagere school in Winkel. Daarna werkte hij als losse arbeider.

Een bezige bij

Van 1955 tot 1964 was hij militair en gedomicilieerd in Leopoldsburg, Aarlen, Doornik, Turnhout, Euskirchen en Kassel. Na zijn huwelijk trad hij in dienst bij Nelca in Lendelede waar hij werkte als chauffeur. Frans is altijd erg actief geweest. Hij was bestuurslid van het ACV, Winkel Sport, lid van de ondernemingsraad bij Nelca, syndicale afgevaardigde van het ACV en zes jaar gemeenteraadslid. Daarnaast is hij ook vezamelaar van vreemde munten.

De jubilarissen leerden elkaar kennen tijdens een dansfestijn op Rerum Novarum in de Gilde in Sint-Eloois-Winkel. Op 8 januari 1965 stonden Gaby en Frans in het gemeentehuis van Sint-Eloois-Winkel om met elkaar te trouwen. Het jonge paar nestelde zich in de Klein Harelbekestraat, tot ze in 1968 verhuisden naar het Rozenplein waar ze nu nog wonen. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Na Christiaan werd Jan geboren. Hij overleed echter op heel jonge leeftijd. De jongste zoon van Gaby en Frans kreeg eveneens de naam Jan. (Bert Feys)