Frans en Rita vieren hun vijftigste huwelijksverjaardag

Frans Neirynck (80) en Rita Dehouck (73) uit de Wolstraat in Poperinge werden in het stadhuis door schepen Loes Vandromme ontvangen voor hun gouden bruiloft. Frans werd geboren op de ouderlijke hoeve in Leisele op 8 juni 1943. “Na enkele jaren Moderne in het Poperingse college bleef ik thuis om op de hoeve te werken. Mijn legerdienst vervulde ik in het Duitse Siegen”, vertelt Frans. Rita werd geboren in Poperinge op 4 maart 1950. “Mijn ouders hadden een boerderij in Westouter. De lagere school volgde ik in Westouter en daarna stuurden mijn ouders me naar een middelbare school in Bailleul om mijn Frans te leren”, aldus Rita.

“Toen we jong waren, trokken we dikwijls naar de boerenbals die toen zowat in elke gemeente op zondagavond werden georganiseerd. We leerden elkaar pas goed kennen in Het Munchenhof in Langemark. We trouwden op 30 augustus 1973. Daarna gingen we in Moeskroen op zelfstandige basis een algemene voedingswinkel uitbaten. Dat deden we tot in 2007. Toen kwamen we weer in de streek wonen, dicht bij onze familie en vele vrienden”, vertelt Rita nog. Het echtpaar kreeg een zoon Michaël (45), die getrouwd is met Andress Breda. Zij wonen in Roeselare en hebben twee dochters: Manon (16) en Estelle (13). Frans houdt van tuinieren en knutselen, Rita heeft koken en dansen als hobby’s. (AHP/foto MD)