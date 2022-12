Frans en Martha uit Harelbeke zijn een diamanten paar

Frans Tanghe (82) en Martha Himpe (79) zijn naar aanleiding van hun diamanten huwelijksverjaardag uitgenodigd op het stadhuis.

Martha is geboren op 19 april 1943 in Harelbeke. Ze is de jongste uit een gezin van twaalf kinderen. Martha ging naar de kleuterschool op ’t Eiland en later naar de RMS in de Arendswijk. Toen ze veertien was, moest Martha gaan werken. Ze deed dat bij enkele wasserijen. Daarna werkte ze twaalf jaar bij Carad, en als poetsvrouw. Martha houdt van het huishouden doen.

Frans is geboren op 4 november 1940 in Ooigem, als jongste van vier. Hij ging er tot zijn zevende leerjaar naar de Jongensschool en daarna vier jaar als intern naar het VTI in Kortrijk, waar hij metaal en automechanica studeerde. Daarna ging hij werken in garages in de streek. Zijn hobby is tuinieren.

Martha en Frans leerden elkaar kennen in het Wit Paard in Deerlijk. Daarna gingen ze in Kortrijk vele keren uit als vrienden, tot ze een koppel werden. Ze verkeerden slechts negen maanden. “Toen mijn vader hoorde dat ik ging trouwen, viel hij bijna van zijn stoel”, vertelt Frans. “Iedereen vroeg of het van moeten was. Dat was niet het geval want we bleven acht jaar kinderloos.” Ze trouwden in Harelbeke op 24 november 1962. Het koppel werd gezegend met twee zonen, Jurgen en Pedro, en vier kleinkinderen: Ruben, Charlotte, Esteban en Ernesto.

(PVH/foto LOO)