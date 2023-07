Frans en Laurette uit Maldegem varen in diamanten huwelijksbootje

Frans De Coninck en Laurette Baute zijn zestig jaar getrouwd en werden daarvoor op het gemeentehuis uitgebreid in de bloemetjes gezet. Het koppel ontmoette elkaar in 1962 in het supporterslokaal van FC Kleit. Laurette hielp er mee achter de toog en de vonk sloeg meteen over.

Na negen maanden traden ze in het huwelijksbootje en enkele dagen later trouwden ze voor de kerk. Tot zijn veertiende liep Frans school in Kleit. Daarna ging hij werken bij voedingswaren De Meyere en later ging hij aan de slag bij de firma Philips in Brugge. Laurette ging eveneens naar school in Kleit en trok daarna naar de verpleegsterschool in Eeklo.

Verenigingsleven

Ze werkte in de ziekenhuizen van Eeklo en Sijsele en ging nadien ook een tijdje aan de slag in een spinnerij in Gent. Hun liefde werd bekroond met vijf kinderen: drie zonen en twee dochters, een tweeling. Ondertussen zijn er al meerdere kleinkinderen en achterkleinkinderen. Naast het werk was er ook altijd tijd voor hobby’s. Als lid van de seniorenraad, ACV, beweging.net en OKRA Kleit was Frans heel geëngageerd in het verenigingsleven.

Laurette steunde hem daarin. Ook thuis was Frans een bezige bij: hij kweekte en slachtte maar liefst 13.000 konijnen. Zijn bijnaam was dan ook de keuneboer.

Samen werken in de tuin, de krant lezen en gaan kaarten zijn de dingen waarmee ze anno 2023 in de Lievevrouwdreef van hun oude dag genieten.

(MIWI)