Frans en Hilda vieren gouden huwelijksverjaardag

Naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag werden 79-jarige Frans Locquet en 73-jarige Hilda De Meyer gehuldigd door het gemeentebestuur.

Frans werd geboren in Dentergem en Hilda in Oeselgem. Ze leerden elkaar kennen in cafe ’t Haantje in Dentergem en ze trouwden op 30/03/1973 in Oeselgem. Het echtpaar woont in de Leiestraat in Zulte. Frans startte zijn beroepsloopbaan bij Wegeniswerken Demey en Hilda werkte bij het textielbedrijf Dion Tandt. Het gouden echtpaar kreeg 3 kinderen en 2 kleinkinderen. Frans legt graag een kaartje en als Hilda niet bezig is met bloemen gaat ze op stap met de vriendinnen. (MV/foto MV)