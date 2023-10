Frans en Anita vieren diamanten jubileum in Lichtervelde

Frans Gunst (84) en Anita Dumon (83) trouwden 60 jaar geleden op 17 augustus 1963. Ze wonen in de Burgemeester Callewaertlaan in Lichtervelde.

Frans was postbode in Lichtervelde, Anita werkte eerst aan de kust in Blankenberge, waarna ze kassierster was in een grootwarenhuis in Brugge. Er zijn drie zonen, Jan, Geert en Koen, en zes kleinkinderen.

Dagelijks naar de mis

Frans is grote sportfan, kijkt graag naar voetbal en de koers. Anita naait kleren voor zichzelf en voor de kleinkinderen, leest graag en gaat dagelijks naar de mis. Ze is afkomstig uit Brugge, maar woont sinds haar huwelijk in Lichtervelde. Voor hun diamanten jubileum werden ze ontvangen door het gemeentebestuur. (JW/foto Kurt)