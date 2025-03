Frans (74) en Mariette (71) zijn een gouden koppel

Frans Verbeke en Mariette Crabbe vierden hun 50-jarig huwelijksjubileum.

Frans Verbeke (74) werkte 37 jaar als lasser bij Mol in Sleihage. Echtgenote Mariette Crabbe (71) was gedurende 36 jaar arbeidster in het Heilig Hart Ziekenhuis in Roeselare. De vonk tussen Frans en Mariette sloeg over op het bal van voetbalclub SK Oostnieuwkerke dat plaatsvond in Licht en Ruimte in Roeselare. Het koppel huwde op 7 maart 1975. Het kerkelijk huwelijk vond op 14 maart 1975 plaats. Het koppel heeft twee zonen en vier kleinkinderen. In hun vrije tijd spelen Frans en Mariette graag rummikub en gaan ze graag op stap met de kinderen. Frans kijkt ook graag voetbal. Mariette en Frans zijn ook bestuurslid bij seniorenvereniging OKRA.