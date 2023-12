François en Adelina vieren goud: “Liefde op het eerste gezicht”

François Marreyt en Adelina De Brauwere, allebei 71 en geboren en getogen in ’t steedje, vierden vorige week zaterdag hun vijftigste huwelijksverjaardag met een lekker etentje in Ten Doele. De twee leerden elkaar lang geleden kennen in dancing Thalia in de Weststraat, en het was liefde op het eerste gezicht. Op 23 november 1973 gaven ze elkaar in Blankenberge hun jawoord. De liefde werd later bezegeld met hun dochter Cindy, geboren in 1976. François werkte vierenveertig jaar lang bij de NMBS, Adelina heeft er een horecacarrière van bijna veertig jaar opzitten. Ze zijn nog allebei heel actief: François’ hobby’s zijn foto en film, Adelina speelt bij het seniorentoneel van Koninklijke Toneelkring Onder Ons en is daarnaast ook nog actief bij kantclub ‘t Mentebolletje. (WK/foto WK)