Francine en Georges vieren zestig jaar huwelijk

Het echtpaar Francine Brondel – Georges Missault vierde in restaurant de Grote Stove in Zuienkerke haar diamanten bruiloft. De ganse familie en uitgebreide vriendenkring was aanwezig.

Burgemeester Dirk De fauw overhandigde de traditionele cadeautjes en feliciteerde het echtpaar in naam van de stad en het koningspaar. Georges is altijd landbouwer geweest en ging op zijn 65ste met pensioen. Francine werkte vroeger als huishoudster bij kapper André in Wenduine en later was ze huisvrouw en meewerkende echtgenote. Het echtpaar heeft twee dochters, vier kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Georges is altijd ‘zot’ geweest van paarden.

(MVN/ Foto MVN)