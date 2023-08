Floris en Albertina vieren briljant

Floris Sabbe en Albertina De Smedt zijn vorige zaterdag samen met hun familie ontvangen in het gemeentehuis naar aanleiding van hun briljanten huwelijksjubileum. Floris was jarenlang chauffeur en is nu een verwoed kaarter, Albertina verloor haar hart aan de tuin en het zingen.

Het echtpaar uit de Veldstraat is nog in bijzonder goede doen, zodat een uitstapje naar het gemeentehuis geen enkel probleem was.

Floris Sabbe is een geboren en getogen Oostrozebekenaar. Hij zag het levenslicht in de Zandstraat op de Pauwhoek op 13 oktober 1933. Hij groeide op in een gezin met drie kinderen, van wie er nog twee in leven zijn. Floris, zo vertelt hij, had het geluk dat hij na de lagere school nog enkele jaren naar het college mocht, maar daarna bleef hij thuis, om te werken op de boerderij.

“Ook na ons huwelijk bleef ik op de boerderij werken”, zegt Floris. “Maar na een vijftal jaar ben ik overgeschakeld naar chauffeur internationaal vervoer. Dat beroep heb ik veertig jaar volgehouden. Ik heb het heel graag gedaan. De camion, dat was mijn leven. Ik heb er dan ook met pijn in het hart afscheid van genomen.”

Gelukkig heeft Floris ook nu nog iets dat hij heel graag doet. “Ik ben een verwoed kaarter. Wekelijks wordt er een kaartje gelegd in ons lokaal De Driehoek, samen met de vrienden. Van kaarten kan ik maar niet genoeg krijgen.”

Passie voor de tuin

Albertina De Smedt – in de omgang Tineke genoemd – is afkomstig uit het naburige Wielsbeke. Zij groeide op in een gezin met vijf kinderen, van wie er nog vier in leven zijn.

“Na de lagere school heb ik nog een paar jaar in het pensionaat in Wakken gezeten, waar ik zogezegd mijn Frans moest leren”, vertelt Albertina. “Daarna werkte ik thuis mee. Vader runde een autocarbedrijf en ik deed een beetje de boekhouding. Nadat Floris en ik getrouwd waren, heb ik eerst nog enkele jaren in de broeierij van zijn ouders gewerkt, en daarna een jaar of tien in een textielbedrijf. Daarna werd ik huisvrouw, maar aangezien we een grote tuin hadden, was ik bijna iedere dag bezig in die tuin. Die lag er dan ook bijna het hele jaar door kleurvol en verzorgd bij. Een andere grote passie van mij is zingen. Al dertig jaar ben ik lid van een koor.”

Floris en Albertina, die lid van Okra zijn, kregen twee kinderen: Jan, die getrouwd is met Françoise Leysen, en Leen, die getrouwd is met Guido Vandaele. De jubilarissen hebben ook vier kleinkinderen. (CLY)