Filip en Erna zijn vijftig jaar getrouwd

Onlangs werden Filip Vandromme en Erna Lievens uit de Roeselarestraat in Rollegem-Kapelle ontvangen op het gemeentehuis in Ledegem. Vijftig jaar geleden gaf het gouden koppel elkaar hun jawoord.

Filip en Erna zijn twee rasechte Rollegemnaars. Erna werd geboren op 23 september 1950 in Roeselare. Haar wiegje stond vijf maanden in de Duizendzinnenstraat in Rumbeke, maar al snel verhuisde het gezin naar de Geuzesmisse. Erna liep school op de Vossemolen en in Rollegem-Kapelle. Later behaalde ze haar diploma leerkracht onderwijs aan de Normaalschool in Heverlee. Na een paar interims hier en daar stond ze in 200 voor haar eigen klas: het eerste leerjaar in Moorsele. Tijdens de laatste vijf jaar van haar carrière was Erna zorgleerkracht.

Filip werd geboren op 2 januari 1948. Hij liep school in Rollegem-Kapelle en volgde later les aan het Sint-Jozefsinstituut in Kortrijk. Aan de universiteit in Gent behaalde hij zijn diploma psychologie en pedagogische wetenschappen. Filip ging daarna werken bij het PMS, het huidige CLB, in Roeselare.

Dat Filip en Erna een koppel werden, is eigenlijk niet zo toevallig. Het gouden koppel woonde op wandelafstand van elkaar. Ze kwamen elkaar ook tegen via de jeugdbeweging en zaten later samen in de jeugdraad.

Tirol

Voor ze het goed en wel wisten, stonden Filip en Erna op 11 mei 1973 in het gemeentehuis van Rollegem-Kapelle om er elkaar hun jawoord te geven. Na hun huwelijksreis naar Tirol genoten ze nog twee jaar samen van het leven als getrouwd stel. Daarna kwamen de drie kinderen: Dries, Marieke en Jeroen. Inmiddels zijn er ook al negen kleinkinderen: Bo, Jenne, Jule, Fran, Noah, Jules, Estelle, Tibo en Stan. (BF)