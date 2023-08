Fernand en Magda vieren zestigste huwelijksverjaardag

Fernand Devos en Magda Soen werden feestelijk in de bloemetjes gezet in het stadhuis van Menen voor hun diamanten bruiloft.

Fernand werd geboren in Menen op 8 juni 1939 en Magda in Zonnebeke op 14 september 1942. Ze stapten 60 jaar geleden in het huwelijksbootje in Moorslede op 9 augustus 1963. Ze wonen in de Wilgenlaan Menen sinds 1970.

Fernand werkte 41 jaar lang aan de waterleiding Argent Menen. Zijn hobby’s waren muzikant, reizen en zwemlessen geven.

Magda was zes jaar gerante in Menen, zes jaar stopster in Frankrijk en daarna verkoopster en kassierster bij Delhaize Menen, voorheen De Kroon. Haar hobby’s zijn kleren maken, reizen en ook zwemlessen geven.

De jubilarissen hebben twee kinderen, Patrick en Heidi en acht kleinkinderen: Zita, Luna, Timothy, Tiffany, Anthony, Lars, Maud en Niene.

Het stadsbestuur verraste het koppel met geschenken zoals een mooie bloementuil, enkele aankoopbonnen en een diploma van de koning. (NVM)