Felix Debontridder en Nelly Devijver vieren diamanten huwelijksjubileum

Op donderdag 29 december 2022 vierden Felix Debontridder en Nelly Devijver hun diamanten huwelijksjubileum.

Schepenen Kris Demeyere en Kathleen van der Hooft feliciteerden het koppel bij hen thuis in de Meerminlaan en overhandigden hen namens het gemeentebestuur een champagnebox. Beide mandatarissen maakten namens het Koninklijk Paleis ook de schriftelijke felicitaties van Koning Filip en Koningin Mathilde over. Felix en Nelly hebben twee zonen: Peter en Bart. Deze laatste is dierenarts in Aarschot en heeft zelf een zoon en een dochter. Broer Peter is trotse papa van twee dochters.

Félix en Nelly hebben elkaar voor het eerst ontmoet op de laatste dag van de sluiting van de wereldtentoonstelling Oud België. Een vriendin van Nelly had kennis met een van de studenten die naar de tentoonstelling kwam. Ze vroeg Nelly mee en zo heeft ze Félix voor de eerste maal gezien. Pas enkele maanden later sloeg de vonk echt over. Félix heeft economie gestudeerd en gewerkt als computerdeskundige-analist bij Agva-Gevaert. Nelly heeft gewerkt tot aan het huwelijk en is erna thuisgebleven. Vroeger hebben ze veel getennist. Nu wandelen ze graag en fietsen als er niet te veel volk is. Hun levensmotto is “het leven nemen en beleven zoals het komt.” (DM)